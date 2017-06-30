مصادر لـ24: الإخوان تدعو شبابها لتفعيل خطة “الدعوة الفردية” لاسقطاب عناصر جديدة

كشفت مصادر خاصة مطلعة على الوضع داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن قيادات جبهة الشباب الموالين لمكتب الإرشاد العام الجديد، التابع لجبهة “الكماليون”، قاموا بتعميم خطة “الدعوة الفردية” وأساليبها لاستقطاب العناصر الجديدة وضمها لتنظيم، والتأثير على تفكيرهم وصبغهم بأدبيات المنهج للنظم الحاكمة الحالية تحت مسمى “تصحيح المفاهيم”. أقراء المزيد من المصدر