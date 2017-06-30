ميقاتي دعا للاسراع في انجاز ترتيبات قانون الانتخاب: الابواق التي تنفخ لا تؤثر على نهجنا الوطني الوسطي المعتدل

رأى الرئيس نجيب ميقاتي، في تصريح اليوم، “ضرورة أن تسرع الدوائر الحكومية المختصة في انجاز الترتيبات الخاصة بقانون الانتخاب لتبديد الهواجس لدى الناس أن القانون وضع ليحقق اهدافا للقيمين على السلطة، من صوت تفضيلي واحد، الى بطاقة ممغنطة غير واضحة طريقة الاستحصال عليها وكيفية التأثير على صوت الناخب من خلالها، الى مراسيم تطبيقية لم تصدر […] أقراء المزيد من المصدر