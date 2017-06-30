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‏إبطال ⁧‫مفعول‬⁩ قنبلة وإجلاء 2500 شخص في ⁧‫فرانكفورت‬⁩

Posted by on June 30, 2017 0 Comment

‏إبطال ⁧‫مفعول‬⁩ قنبلة وإجلاء 2500 شخص في ⁧‫فرانكفورت‬⁩ أخبار قد تهمكيوم بيئي لوحدة تطوع عندقت تخللته رحلة على الاقدام في احراج عكارفرنسا تقدم اموالا للمهاجرين لتشجيعهم على العودة إلى ديارهمفيديو: اللاجئ السوري الذي “جنن” ألمانيا.. وصل ومعه 4 زوجات و22 إبنا.. بتكلفة 33 ألف دولار شهرياواشنطن تمنح تأشيرات لأفغان ساعدوا القوات الأمريكيةسلسلة بشرية في أرز […] أقراء المزيد من المصدر

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