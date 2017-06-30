‏مصادر أمنية: ما يتم تناقله عن عبوة كيماوية ليست سوى مواد لتصنيع العبوات المتفجرة وهي بالطبع كيماوية فاقتضى التوضيح لعدم إثارة المخاوف أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ […] أقراء المزيد من المصدر