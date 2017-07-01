أعلى درجة حرارة تضرب مدينة بالشرق الأوسط.. موجات حرٍّ  تجتاح المنطقة بسبب التغير المناخي

شهد يوم الخميس 29 يونيو/حزيران 2017، تسجيل أعلى درجة حرارة كرقم قياسي عالمي في إيران، بعدما وصلت إلى 53.7 درجة مئوية بمدينة الأهواز غرب البلاد. ووفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن إتيان كابيكيان، أحد خبراء توقُّع الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيوفرانس)- فإن هذه هي “أعلى درجات الحرارة المحلية الموثقة بإيران”، […] أقراء المزيد من المصدر