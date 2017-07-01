 إسبانيا: توقيف سوري بتهمة القتال في سوريا

أعلنت إسبانيا السبت توقيف رجل سوري الأصل يحمل الجنسية الدنماركية في جنوب البلاد، للاشتباه بأنه قاتل في صفوف تنظيم داعش في سوريا. وأوقف الرجل البالغ من العمر 29 عاماً في ملقة بالأندلس في جنوب إسبانيا عشية مسيرة ضخمة في مدريد للمطالبة بحقوق مثليي الجنس والمتحولين جنسياً، يتوقع أن يشارك فيها ما بين مليون ومليوني شخص […] أقراء المزيد من المصدر