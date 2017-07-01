اجلاء الفي شخص من مطار رواسي بباريس اثر تسلل شخص الى المنطقة الامنية

اجلي نحو الفي شخص بعد ظهر السبت من المحطة 2اف بمطار رواسي شارل ديغول بباريس وتم تأخير 20 رحلة اثر تسلل شخص الى “المنطقة الخاصة” بدون ان يمر عبر المراقبة الامنية، بحسب ما افادت مصادر ملاحية. واوضح احد هذه المصادر انه “نحو الساعة 15,15 (13,15 ت غ) اجتاز شخص بوابات اللاعودة في الاتجاه المعاكس. ولانه […] أقراء المزيد من المصدر