آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » اجلاء الفي شخص من مطار رواسي بباريس اثر تسلل شخص الى المنطقة الامنية

اجلاء الفي شخص من مطار رواسي بباريس اثر تسلل شخص الى المنطقة الامنية

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

اجلي نحو الفي شخص بعد ظهر السبت من المحطة 2اف بمطار رواسي شارل ديغول بباريس وتم تأخير 20 رحلة اثر تسلل شخص الى “المنطقة الخاصة” بدون ان يمر عبر المراقبة الامنية، بحسب ما افادت مصادر ملاحية. واوضح احد هذه المصادر انه “نحو الساعة 15,15 (13,15 ت غ) اجتاز شخص بوابات اللاعودة في الاتجاه المعاكس. ولانه […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com