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الشوكولاتة أفضل غذاء للذاكرة وكبار السن

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

أفادت دراسة إيطالية حديثة أن تناول الكاكاو أو أحد منتجاته وهي الشوكولاتة بشكل منتظم، يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي ويقوي الذاكرة، خاصة لدى كبار السن. الدراسة أجراها باحثون بجامعة لاكويلا الإيطالية، ونشروا نتائجها الجمعة، في دورية (Frontiers in Nutrition) العلمية. وأوضح الباحثون أن الشوكولاتة غنية بمركبات “الفلافانول” (Flavanols) وهي فئة من المركبات الطبيعية المعروفة […] أقراء المزيد من المصدر

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