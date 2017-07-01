آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » بالصور.. حادث بين دراجه وجيب على طريق معروب الجنوب

بالصور.. حادث بين دراجه وجيب على طريق معروب الجنوب

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

بالصور وقوع حادث بين دراجه وجيب على طريق عام معروب الجنوب أخبار قد تهمكيبيع اوراق”لوتو” على انها رابحة.. تعميم صورة محتال.. هل وقعتم ضحية احتياله؟توقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونيةتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهم توقيف سورية رمت طفلتها […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com