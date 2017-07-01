بالصور.. حادث بين دراجه وجيب على طريق معروب الجنوب

بالصور وقوع حادث بين دراجه وجيب على طريق عام معروب الجنوب أخبار قد تهمكيبيع اوراق”لوتو” على انها رابحة.. تعميم صورة محتال.. هل وقعتم ضحية احتياله؟توقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونيةتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهم توقيف سورية رمت طفلتها […] أقراء المزيد من المصدر