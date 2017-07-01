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بدء اختبارات المرشحين لصفة تلميذ رتيب في 4 الجاري

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، ما يلي: “تعلن قيادة الجيش بدء تنفيذ الاختبارات الخاصة بالمرشحين المقبولة طلباتهم للتعيين أو للانتقال إلى الخدمة الفعلية بصفة تلميذ رتيب من بين المدنيين والعسكريين المتطوعين والمجندين الممددة خدماتهم، وذلك اعتبارا من 4/7/2017. ملاحظة: للاطلاع على مواعيد الاختبارات وفقا لتسلسل أرقام الطلبات، ومعرفة باقي التفاصيل، يمكن للمرشحين الدخول إلى […] أقراء المزيد من المصدر

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