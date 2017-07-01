آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » بلدية نيويورك: حادثة إطلاق النار في المستشفى لم تكن عملا إرهابياً

بلدية نيويورك: حادثة إطلاق النار في المستشفى لم تكن عملا إرهابياً

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

قُتلت طبيبة وأصيب خمسة أشخاص اخرون بجروح بالغة في إطلاق نار وقع الجمعة داخل أحد المستشفيات في حي برونكس بحسب ما أكد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو. وقد أقدم مطلق النار، وهو طبيب أيضا عمل سابقا في المستشفى، على الانتحار، بحسب ما أوضح رئيس البلدية من دون أن يشير إلى الدوافع المحتملة لإطلاق النار. […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com