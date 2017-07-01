بلدية نيويورك: حادثة إطلاق النار في المستشفى لم تكن عملا إرهابياً

قُتلت طبيبة وأصيب خمسة أشخاص اخرون بجروح بالغة في إطلاق نار وقع الجمعة داخل أحد المستشفيات في حي برونكس بحسب ما أكد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو. وقد أقدم مطلق النار، وهو طبيب أيضا عمل سابقا في المستشفى، على الانتحار، بحسب ما أوضح رئيس البلدية من دون أن يشير إلى الدوافع المحتملة لإطلاق النار. […] أقراء المزيد من المصدر