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تفاصيل إطلاق نار داخل مستشفى بنيويورك.. مقتل طبيبة وجرح ستة

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

فتح طبيب سابق في مستشفى بحي برونكس النار بعد ظهر أمس الجمعة على زملائه السابقين، ما اسفر عن مقتل طبيبة واصابة ستة اشخاص اخرين قبل ان يقتل نفسه، وفق ما اعلنت سلطات نيويورك. وكان مطلق النار نفسه طبيبا وموظفا سابقا في “ليبانون هوسبيتال” احد اكبر المستشفيات في برونكس، بحسب ما اوضح رئيس بلدية نيويورك بيل […] أقراء المزيد من المصدر

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