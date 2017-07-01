وصلت إلى شواطئ حيفا شمال إسرائيل، اليوم السبت 1 يونيو/تموز، واحدة من أكبر القطع الحربية البحرية في العالم حاملة الطائرات الأمريكية “جورج بوش”. القدس — سبوتنيك. ومن المقرر، بحسب تقارير إعلامية، أن ترسوا الحاملة على بعد أربعة كيلومترات من ميناء مدينة حيفا، وتمكث هناك حتى يوم الأربعاء المقبل، وقد اضطرت حاملة الطائرات للرسو قبالة شواطئ […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » حاملة طائرات “جورج بوش” تصل إسرائيل محملة بآلآف الجنود
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