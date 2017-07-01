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صحيفة أمريكية ترد على ترامب بمقال من 3 كلمات.. ما هي؟

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

كتبت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا من ثلاث كلمات ردت فيه على “الإساءة” التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمذيعة تلفزيونية. واختصرت الصحيفة المقال كاملا في ثلاث كلمات: “توقف، فقط توقف!”. وهاجم ترامب مذيعة تلفزيونية بشكل شخصي للغاية، أول أمس الخميس، واصفا إياها بأنها “مجنونة”، وزعم أنها كانت تنزف في وقت ما بسبب عملية تجميل لوجهها، […] أقراء المزيد من المصدر

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