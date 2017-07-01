طالبان تفخخ البطيخ! (صور)

كشفت تقارير صحفية، استندت إلى معلومات وصور لمسلحي “حركة طالبان”، ابتكار طرق جديدة للقتل في فصل الصيف، تمثلت في تفخيخ البطيخ الأحمر بالقنابل. وأظهرت الصور التي نشرها صحفيون أفغان، نهاية الشهر الماضي، أحدث التكتيكات، لإخفاء القنابل التي يستخدمها “طالبان” في أفغانستان. ويظهر في الصور رجل يفتح بطيخة ليخفي بداخلها متفجرات. وحتى الآن، لم يكن استخدام […] أقراء المزيد من المصدر