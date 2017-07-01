قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، إن قائمة مطالب دول المقاطعة من قطر قدمت لكي ترفض، زاعمًا أنَّها “ضد القانون الدولي”، وفقا له. وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، أن “الغرض من المطالب التي قدمتها هذه الدول هو فرض آلية رقابة على قطر”. وأكد […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » عاجل.. قطر ترفض مطالب الخليج ومصر: ضد القانون الدولي
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