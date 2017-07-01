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عاجل.. قطر ترفض مطالب الخليج ومصر: ضد القانون الدولي

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، إن قائمة مطالب دول المقاطعة من قطر قدمت لكي ترفض، زاعمًا أنَّها “ضد القانون الدولي”، وفقا له. وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، أن “الغرض من المطالب التي قدمتها هذه الدول هو فرض آلية رقابة على قطر”. وأكد […] أقراء المزيد من المصدر

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