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عاجل من سوريا: غارة جوية للنظام تستهدف معبر نصيب الحدودي مع الأردن

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

عاجل من سوريا.. قوى الثورة: غارة جوية للنظام تستهدف معبر نصيب الحدودي مع الأردن أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلبدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 ناشطا […] أقراء المزيد من المصدر

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