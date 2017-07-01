عاجل من سوريا: غارة جوية للنظام تستهدف معبر نصيب الحدودي مع الأردن

عاجل من سوريا.. قوى الثورة: غارة جوية للنظام تستهدف معبر نصيب الحدودي مع الأردن أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلبدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت 17 ناشطا […] أقراء المزيد من المصدر
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