عرب أميركا اللاتينية في الواجهة.. حاضرون في مختلف المرافق… وعلى رأسها السياسة

الشرق الاوسط- لويزا بوليدو طغت الأوضاع الأمنية المتوترة في فنزويلا وحالة الاضطراب السياسي في البرازيل على المشهد السياسي في دول أميركا الجنوبية خلال الأسبوعين الأخيرين. ولئن كانت الحالة في فنزويلا قد تفضي إلى مواجهات تسقط كامل النظام السياسي للرئيس اليساري نيكولاس مادورو و”خليفته» المحتمل طارق العيسمي – العربي الأصل -، فإن الوضع في البرازيل لن […] أقراء المزيد من المصدر