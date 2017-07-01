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قطر تتعاقد مع مكتب محاماة دولي لمقاضاة دول الحصار

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

وقَّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، اليوم السبت، اتفاقية مع مكتب محاماة دولي بشأن قضية تعويض المتضررين من الحصار المفروض عليها. وسيبدأ مكتب المحامي السويسري دراسة الحالات الإنسانية التي تناهز الـ 2500 انتهكت حقوق أصحابها في قطاعات الصحة والعمل ولم الشمل والتعليم. وأشارت اللجنة الوطنية القطرية، إلى أن إجراءات جبر الضرر أمامها أكثر من […] أقراء المزيد من المصدر

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