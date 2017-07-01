قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد جورج الحروق

نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد جورج الحروق، الذي توفي أمس، وفي ما يلي نبذة عن حياته: – من مواليد 19/5/1933 زحلة. – تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتبارا من 1/10/1954. – رقي إلى رتبة ملازم اعتبارا من 20/9/1957، وتدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/1984. – حائز عدة أوسمة، […] أقراء المزيد من المصدر