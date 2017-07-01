وفاة امرأة سقوطا من الطابق الثالث في تعمير عين الحلوة

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في صيدا ا ان امراة تدعى (رجاء.م)، توفيت اثر سقوطها من الطابق الثالث في تعمير عين الحلوة، في صيدا، وما لبثت ان فارقت الحياة. وعلى الفور، اوقف الجيش اللبناني زوجها (فؤاد م.)، حيث يجري التحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادثة. أخبار قد تهمكتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ […] أقراء المزيد من المصدر