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ولاية أميركية تسمح بحيازة الأسلحة في الجامعات

Posted by on July 1, 2017 0 Comment

(أ ف ب) – سيكون مسموحا للطلاب والأساتذة أن يأتوا وبحوزتهم أسلحة إلى الجامعات الحكومية في كنساس اعتبارا من السبت، بعد لجوء هذه الولاية الأمريكية إلى هذا الخيار بهدف تعزيز الأمن في بلد يشهد بانتظام عمليات إطلاق نار دموية. ويجب أن تظل الأسلحة خفيّة وفقا للقانون الذي تم التصويت عليه قبل أربع سنوات في هذه […] أقراء المزيد من المصدر

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