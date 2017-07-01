‏باسيل: سحبنا الرئاسة من فم السبع ثم سحبنا قانون الانتخاب من فم الديب والتحدي في جزين ان نحصل على اكثر من ٨٠ بالمئة حتى نفوز بالمقاعد الثلاثة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال […] أقراء المزيد من المصدر