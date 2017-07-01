17 مصاب إثر إطلاق نار في ملهى ليلي بأركنساس الأمريكية

الأناضول: أصيب 17 شخصاً على الأقل، فجر السبت، إثر إطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة “ليتل روك” بولاية أركانساس، جنوب شرقي الولايات المتحدة الامريكية. وقال كينتون باكنر، قائد شرطة ليتل روك، في بيان على تويتر، إن “إطلاق النار حدث في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأسفر عن إصابة 17 شخصاً”. وأضافت الشرطة أن “أصغر المصابين […] أقراء المزيد من المصدر