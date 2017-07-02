الأسد على وجه فئة الألفي ليرة الجديدة

صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد ضرغام، أن المصرف سيطرح فئة الألفي ليرة بدءًا من اليوم، الأحد 2 تموز، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية تابعة للنظام السوري. وظهرت على الفئة النقدية صور رئيس النظام السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بينما حمل الغلاف الخلفي للألفي ليرة، صورة مقر مجلس الشعب في العاصمة دمشق. وكان حاكم المصرف […] أقراء المزيد من المصدر