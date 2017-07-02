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المرصد السوري: 9 قتلى في التفجير الانتحاري شرق دمشق

Posted by on July 2, 2017 0 Comment

المرصد السوري: 9 قتلى في التفجير الانتحاري شرق دمشق أخبار قد تهمكماهرشالا علي يفوز بأوسكار أفضل ممثل مساعدنقل قالب حلوى كبير على شكل ترامب إلى ناطحة السحاب Trump Tower في نيويوركالسعودية: وفاة الأمير منصور بن فيصل بن سعودمصلحة طلاب القوات: فوز تحالف القوات المستقبل في جامعة القديس يوسف واليكم التفاصيل..أول صورة للإرهابي السوري الذي قتل […] أقراء المزيد من المصدر

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