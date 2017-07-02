الوكالة السورية: مقتل 20 شخصا في انفجار سيارة ملغومة قي دمشق أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو.. سعوديون يحتفلون بزيارة ترامب على طريقتهم الخاصةاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016وداعا للمكيفات.. اختراع سيذهل العالمﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﺎﻝ “ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ” .. ﺑﻌﺪ 100 […] أقراء المزيد من المصدر
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