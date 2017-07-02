توقيف المطلوب بتهمة الاتجار بالبشر بطرس فرام والملقب بال “بطروسة”

القاضي سامر غانم يوقف المطلوب بتهمة الاتجار بالبشر بطرس فرام والملقب بال “بطروسة” أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔعاجل: […] أقراء المزيد من المصدر