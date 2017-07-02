داعش يحرق 12 مدنياً بعد وضعهم بأقفاص حديدية في الحويجة

أفاد مصدر عراقي أمني في محافظة كركوك، السبت، أن داعش أحرق 12 مدنياً بذريعة ترك أرض الخلافة في الحويجة جنوب غربي المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ “السومرية” العراقية، إن “عناصر من داعش أقدموا، مساء السبت، على حرق 12 مدنياً بينهم عائلة كاملة من 4 أشخاص من أهالي قضاء الحويجة، بذريعة ترك أرض الخلافة والهروب […] أقراء المزيد من المصدر