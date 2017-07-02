سمير جعجع: حجمنا سيظهر في الانتخابات وعلى نصرالله وإيران التخلي عن حلم خلافة ولاية الفقيه

جعجع: حجمنا الحقيقي سيظهر في الانتخابات وعلى نصرالله وإيران التخلي عن حلم خلافة ولاية الفقيه و أعرب رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن ثقته في أن القانون الانتخابي الجديد “سيترجم الحجم الحقيقي لشعبية حزبه في الانتخابات المقررة في أيار المقبل”، ودعا “حزب الله ومن ورائه إيران إلى التخلي […] أقراء المزيد من المصدر