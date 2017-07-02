ضحايا.. بحريق كبير في مخيم للنازحين السوريين بين قب الياس ومكسة

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في زحلة ان حريقا كبيرا شب في مخيم للنازحين السوريين بين قب الياس ومكسة، ومعلومات عن سقوط ضحايا. أخبار قد تهمكمباشر مباراة الشباب والباطن الجمعة 30-12-2016 دوري جميل السعوديمي حريري ترد على جو معلوف بالفيديوجو معلوف يهاجم مي حريري ويشكر ماجدة الرومي على وقفتها مع ملحم بركات‏اصطدام سيارة بدراجة نارية في […] أقراء المزيد من المصدر