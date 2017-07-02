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ضحايا.. بحريق كبير في مخيم للنازحين السوريين بين قب الياس ومكسة

Posted by on July 2, 2017 0 Comment

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في زحلة ان حريقا كبيرا شب في مخيم للنازحين السوريين بين قب الياس ومكسة، ومعلومات عن سقوط ضحايا. أخبار قد تهمكمباشر مباراة الشباب والباطن الجمعة 30-12-2016 دوري جميل السعوديمي حريري ترد على جو معلوف بالفيديوجو معلوف يهاجم مي حريري ويشكر ماجدة الرومي على وقفتها مع ملحم بركات‏اصطدام سيارة بدراجة نارية في […] أقراء المزيد من المصدر

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