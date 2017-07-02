يعلن المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر، عن وظائف مدرسين خالية في عدد كبير من المؤسسات التعليمية القطرية. و ينص الإعلان الرسمي عن توظيف عدد مهم من المدرّسين في مختلف التخصصات في المدارس والمؤسسات التعليمية في قطر برسم الموسم الدراسي 2017 – 2018، في جميع المراحل التعليمية، في أسلاك الابتدائي والإعدادي والثانوي. ويأتي هذا الإعلان بموازاة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل..مطلوب موظفين للعمل بقطر براتب 4000 دولار أمريكي
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