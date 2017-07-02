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عاجل: مقتل 14 بهجوم نفذه انتحاري يرتدي زيا نسائيا غرب الأنبار

Posted by on July 2, 2017 0 Comment

عاجل: مقتل 14 بهجوم نفذه انتحاري يرتدي زيا نسائيا غرب الأنبار أخبار قد تهمكلبنان استذكر ثورة 14 مارس بلا “ثوّارٍ» … افترقوا في “عزّ الصراع»لبنان على أبواب اشتداد لعبة “ليّ الأذرع» حول قانون الانتخابحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءماكدونالدز […] أقراء المزيد من المصدر

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