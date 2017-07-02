في العراق 50 جلدة لمن يتحدث عن وفاة البغدادي

اكد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، بأن تنظيم داعش الإرهابي نشر بيانًا مقتضبًا في أرجاء مدينة تلعفر، غرب الموصل، حدد عقوبة “50 جلدة” لمن يتحدث عن موت زعيمه المدعو أبو بكر البغدادي، بعد جدل واسع انتشر عقب خطبة أحد المقربين منه، الجمعة الماضية. وأوضح المصدر، حسبما أفادت “السومرية نيوز” العراقية، أن “خطبة […] أقراء المزيد من المصدر