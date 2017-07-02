آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » في العراق 50 جلدة لمن يتحدث عن وفاة البغدادي

في العراق 50 جلدة لمن يتحدث عن وفاة البغدادي

Posted by on July 2, 2017 0 Comment

اكد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، بأن تنظيم داعش الإرهابي نشر بيانًا مقتضبًا في أرجاء مدينة تلعفر، غرب الموصل، حدد عقوبة “50 جلدة” لمن يتحدث عن موت زعيمه المدعو أبو بكر البغدادي، بعد جدل واسع انتشر عقب خطبة أحد المقربين منه، الجمعة الماضية. وأوضح المصدر، حسبما أفادت “السومرية نيوز” العراقية، أن “خطبة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com