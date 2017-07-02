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لغز مثلث برمودا يزداد تعقيداً بظهور مفاجئ لجزيرة غامضة فيه!

Posted by on July 2, 2017 0 Comment

ظهرت جزيرة بشكل مفاجئ في منطقة مثلث برمودة، وقد طلب من الناس الابتعاد عن الموقع، بحسب ما نشرت صحيفة “مترو” البريطانية على موقعها الإلكتروني . الجزيرة التي أطلق عليها اسم “شيلي” من قبل السكان المحليين، تقدر بطول ميل واحد وعرض 400 قدم ومغطاة بشاطئ من الرمال. وتقع في محيط منطقة مثلث برمودة سيئ السمعة، والمليء […] أقراء المزيد من المصدر

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