لغز مثلث برمودا يزداد تعقيداً بظهور مفاجئ لجزيرة غامضة فيه!

ظهرت جزيرة بشكل مفاجئ في منطقة مثلث برمودة، وقد طلب من الناس الابتعاد عن الموقع، بحسب ما نشرت صحيفة “مترو” البريطانية على موقعها الإلكتروني . الجزيرة التي أطلق عليها اسم “شيلي” من قبل السكان المحليين، تقدر بطول ميل واحد وعرض 400 قدم ومغطاة بشاطئ من الرمال. وتقع في محيط منطقة مثلث برمودة سيئ السمعة، والمليء […] أقراء المزيد من المصدر