مصرع 10 وإصابة 12 آخرين فى حادث مرورى مروع بروسيا

لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح فى حادث اصطدام شاحنة بحافلة فى جمهورية تتارستان الروسية، حسبما أفادت وزارة الداخلية. وقال متحدث باسم الداخلية إنه “حسب المعلومات الأولية، أسفر حادث اصطدام شاحنة بحافلة عن مصرع 10 أشخاص”، مضيفا أن 12 آخرين أصيبوا بجروح. وكانت الحافلة فى طريقها من مدينة سامارا إلى مدينة إيجيفسك، وذكرت […] أقراء المزيد من المصدر