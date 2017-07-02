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مصرع 10 وإصابة 12 آخرين فى حادث مرورى مروع بروسيا

Posted by on July 2, 2017 0 Comment

لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح فى حادث اصطدام شاحنة بحافلة فى جمهورية تتارستان الروسية، حسبما أفادت وزارة الداخلية. وقال متحدث باسم الداخلية إنه “حسب المعلومات الأولية، أسفر حادث اصطدام شاحنة بحافلة عن مصرع 10 أشخاص”، مضيفا أن 12 آخرين أصيبوا بجروح. وكانت الحافلة فى طريقها من مدينة سامارا إلى مدينة إيجيفسك، وذكرت […] أقراء المزيد من المصدر

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