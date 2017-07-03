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أمريكا ترفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية القادمة من أبوظبي

Posted by on July 3, 2017 0 Comment

أصدرت إدارة الأمن القومي في الولايات المتحدة قراراً برفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات بين أبوظبي والولايات المتحدة، بعد المراجعة المتعمقة والتحقق من إجراءات السفر الأمنية. ومع بدء سريان القرار بأثر فوري، يسمح رفع القيود للمسافرين إلى الولايات المتحدة، باصطحاب كافة أجهزة الحواسب المحمولة، والأجهزة اللوحية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة […] أقراء المزيد من المصدر

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