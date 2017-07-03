أصيب 8 أشخاص بينهم طفلة بجروح إثر إطلاق نار أمام مسجد فى أفينيون فى جنوب شرق فرنسا، مساء الأحد، وفق ما أعلنت النيابة العامة التى استبعدت فرضيّة العمل الإرهابى. واستناداً إلى الأدلة الأولى التى جُمعت فى المكان، فإنّ شخصين على الأقلّ خرجا من سيارة بالقرب من المسجد نحو الساعة 22,30 بالتوقيت المحلى وأطلقا النار، بحسب […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » إصابة 8 بإطلاق نار أمام مسجد في أفينيون الفرنسية
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