الجامعة اللبنانية تعلن حاجتها لأساتذة لكليتي العلوم الزراعية والصحة ومعهد التكنولوجيا. أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها “للتعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية الزراعة في اختصاصي العلوم الزراعية والعلوم البيطرية. يستمر تقديم الطلبات لدى امانة سر الكلية في الدكوانة لغاية 22/7/2017 ضمنا”. كما أعلنت حاجتها للتعاقد مع “اساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في […] أقراء المزيد من المصدر