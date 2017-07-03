 الشرطة الالمانية تلاعبت بملف منفذ هجوم برلين أنيس العمري

أكد المحقق الخاص في حادث هجوم الدهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد بلعاصمة برلين، وجود تلاعب في ملفات شرطة مكافحة الجرائم ببرلين. ودافع برونو يوست في الوقت ذاته عن عمل الشرطة في مواجهة توجيه اتهامات إليها بشكل جزافي. وقال يوست خلال عرض تقرير مرحلي عن منفذ الهجوم أنيس العمري في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان […] أقراء المزيد من المصدر