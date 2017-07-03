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 الشرطة الالمانية تلاعبت بملف منفذ هجوم برلين أنيس العمري

Posted by on July 3, 2017 0 Comment

أكد المحقق الخاص في حادث هجوم الدهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد بلعاصمة برلين، وجود تلاعب في ملفات شرطة مكافحة الجرائم ببرلين. ودافع برونو يوست في الوقت ذاته عن عمل الشرطة في مواجهة توجيه اتهامات إليها بشكل جزافي. وقال يوست خلال عرض تقرير مرحلي عن منفذ الهجوم أنيس العمري في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان […] أقراء المزيد من المصدر

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