حاملة الطائرات الأميركية “جورج دبليو بوش” اسقطت طائرة انطلقت باتجاهها من حيفا

حاملة الطائرات الأميركية “جورج دبليو بوش” الراسية مقابل سواحل حيفا اسقطت طائرة بدون طيار انطلقت باتجاهها من منطقة ميناء حيفا و “كريوت”. نقل موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية الإلكتروني عن مصادر بحرية إسرائيلية تأكيدها، اليوم الإثنين، أن حاملة الطائرة الأمريكية (جورج دبليو بوش) الراسية مقابل سواحل مدينة حيفا اضطرت إلى التشويش على طائرة صغيرة مسيرة انطلقت […] أقراء المزيد من المصدر