حاملة الطائرات الأميركية “جورج دبليو بوش” اسقطت طائرة انطلقت باتجاهها من حيفا

حاملة الطائرات الأميركية “جورج دبليو بوش” الراسية مقابل سواحل حيفا اسقطت طائرة بدون طيار انطلقت باتجاهها من منطقة ميناء حيفا و “كريوت”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهبين […] أقراء المزيد من المصدر