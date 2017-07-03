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حاملة الطائرات الأميركية “جورج دبليو بوش” اسقطت طائرة انطلقت باتجاهها من حيفا

Posted by on July 3, 2017 0 Comment

حاملة الطائرات الأميركية “جورج دبليو بوش” الراسية مقابل سواحل حيفا اسقطت طائرة بدون طيار انطلقت باتجاهها من منطقة ميناء حيفا و “كريوت”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهبين […] أقراء المزيد من المصدر

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