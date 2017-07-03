حبس ابنة يوسف القرضاوي وزوجها لاتهامهما بتمويل الإخوان 

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم، بحبس علا يوسف القرضاوي ابنة الداعية الإرهابي المقيم في دولة قطر، وزوجها القيادي بحزب الوسط حسام خلف لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، لاتهامهما بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية. ونسبت النيابة إلى نجلة “القرضاوي” وزوجها عددا […] أقراء المزيد من المصدر