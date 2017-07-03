زوجة ترامب تريد الانفصال عنه قريباً

قالت الصحافية، ميكا بريجنسكي، في لقاء مع مجلة “إنستايل”، بأن ميلانيا ترامب ترغب في إنهاء زواجها بالرئيس الأميركي، مما أدى إلى غضب السيدة الأولى، التي صرحت لموقع “ديلي ميل” بأن هذا “محض افتراء”، وبأن بريجنسكي لا تعرفها بشكل كاف لتدعي هذا.ونشرت ادعاءات بريجنسكي على موقع المجلة حيث قالت: “أنا أعرف ميلانيا، إلا أنني لم أتحدث […] أقراء المزيد من المصدر