عاجل: إسرائيل توقف الملاحة الجوية إثر حدث أمني

عاجل.. مصادر إعلامية: إسرائيل توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون إثر حدث أمنيعاجل.. مصادر إعلامية: إسرائيل توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون إثر حدث أمني أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية […] أقراء المزيد من المصدر