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عاجل: إصابات بدهس سيارة عددا من المشاة شرق بوسطن

Posted by on July 3, 2017 0 Comment

عاجل: إصابات نتيجة دهس سيارة عددا من المشاة شرق بوسطن بالولايات المتحدة.، وقالت شرطة ماساتشوستس ان سيارة دهست عددا ن المارة قرب مطار لوجان. وافادت صحيفة “ميرور” البريطانية بأن سيارة قامت منذ قليل بدهس عدد من المارة بالقرب من مطار بوسطن بولاية ماساتشوسيتس الأمريكية، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” […] أقراء المزيد من المصدر

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