عاجل من سوريا: الجيش التركي يقصف مواقع لمنظمة “PYD” ومنظمة “YPG” في عفرين

عاجل من سوريا.. مصادر إعلامية: الجيش_التركي يقصف مواقع لمنظمة “PYD” ومنظمة “YPG” بمدينة عفرين. عاجل من سوريا.. مصادر إعلامية: الجيش_التركي يقصف مواقع لمنظمة “PYD” ومنظمة “YPG” بمدينة عفرين أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من […] أقراء المزيد من المصدر