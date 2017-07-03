 قطار يخرج عن القضبان بولاية واشنطن

قالت هيئة السكك الحديدية إن قطار ركاب يتبع شركة القطارات الأمريكية (أمتراك) خرج عن القضبان يوم الأحد قرب بوجيت ساوند بولاية واشنطن مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب. وقالت الشركة إن قاطرة وعربة أمتعة القطار رقم 506 على خط أمتراك كاسكادس بين فانكوفر وكولومبيا البريطانية ويوجين بولاية أوريجون خرج عن القضبان عند جسر خليج […] أقراء المزيد من المصدر