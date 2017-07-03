وفاة طالب سعودي بالولايات المتحدة دهسا هو حسين آل حمزة

أكدت مصادر، وفاة طالب سعودي هو حسين آل حمزة، الذي يدرس في إحدى جامعات ولاية بورتلاند الأمريكية، أمس الأحد، إثر تعرضه لحادث دهس، فيما فتحت السلطات الأمريكية تحقيقات موسعة بشأن الحادث. وأوضحت المصادر أن آل حمزة أصيب بجراح خطيرة، بسبب تعرضه لحادث دهس بسيارة في أحد الطرق لينقل على أثره إلى أحد المستشفيات ويتوفى […] أقراء المزيد من المصدر