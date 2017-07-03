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‏الانتخابات الفرعية في ⁧‫كسروان‬⁩ ومرشح التيار هو العميد شامل ⁧‫روكز‬⁩

Posted by on July 3, 2017 0 Comment

‏مصادر ⁧‫التيار‬⁩ للـ”ال بي سي”: سنخوض الانتخابات الفرعية في ⁧‫كسروان‬⁩ ومرشح التيار هو العميد شامل ⁧‫روكز‬⁩ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. […] أقراء المزيد من المصدر

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